Об этом говорится на сайте «Вінницяобленерго».

Специалисты АО «Винницаоблэнерго» будут проводить плановые технические работы на электросетях, которые могут временно повлиять на стабильность электроснабжения. В связи с этим в Виннице утверждены графики отключения электроэнергии на неделю с 26 января по 1 февраля.

26.01.2026, с 9 до 16 часов обесточивания охватят следующие улицы:

Дмитра Майбороды - 42, 44;

Замостянська - 4;

Ляля Ратушной - 16, 18;

Хмельныцьке шоссе - 35А, 51, 53, 57А, 63, 82А

улица Королева: 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 22, 23 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 56, 58.

улица Пырогова: 274, 276, 278, 280, 282, 284, 290, 292, 294, 296, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 420

28.01.2026, с 9 до 16 часов ограничения будут действовать в части города:

ул. Хмельницкое шоссе - 81, 83А;

просп. Космонавтив - 2, 6, 8, 12, 14, 20

29.01.2026, с 9 до 16 часов электричества не будет в домах по адресам:

Евгена Сверстюка - 1, 8, 12, 18, 20, 22А, 23, 25;

Праведныкив мыру - 10, 10А, 12, 18, 20, 20А, 23, 25, 25Б, 27, 27А, 29, 31, 33, 33Б, 35, 37, 37А, 38, 41, 42;

пров. Генерала Деревянко - 2А, 8;

пров. Евгена Сверстюка - 8;

проезд 2-й Праведныкив мыру - 21;

проезд 3-й Праведныкив мыру - 9;

В. Порыка — 19, 21;

Хмельницкое шоссе - 7;

просп. Юности – 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43А;

пров. Юности - 29

30.01.2026, с 9 до 15 часов также будут действовать графики по следующим адресам:

В. Порыка — 16, 18;

600-риччя - 17;

просп. Космонавтив - 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

просп. Юности - 15

Актуальную информацию о графиках обесточений, адресных списках и точном времени отключений можно найти на официальном сайте «Вінницяобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

