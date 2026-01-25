У зв’язку з цим у Вінниці затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

Про це йдеться на сайті «Вінницяобленерго».

Cпеціалісти АТ «Вінницяобленерго» проводитимуть планові технічні роботи на електромережах, які тимчасово можуть вплинути на стабільність електропостачання. У зв’язку з цим у Вінниці затверджено графіки відключення електроенергії на тиждень з 26 січня по 1 лютого.

26.01.2026, з 9 до 16 години знеструмлення охоплять такі вулиці:

Дмитра Майбороди — 42, 44;

Замостянська — 4;

Лялі Ратушної — 16, 18;

Хмельницьке шосе — 35А, 51, 53, 57А, 63, 82А

вулиця Корольова: 1, 2, 3, 4, 5, 6А, 7, 8, 10А, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 52, 54, 56, 58.

вулиця Пирогова: 274, 276, 278, 280, 282, 284, 290, 292, 294, 296, 300, 302, 304, 306, 308, 310, 312, 320, 324А.

28.01.2026, з 9 до 16 години обмеження будуть діяти в частині міста:

вул. Хмельницьке шосе — 81, 83А;

просп. Космонавтів — 2, 6, 8, 12, 14, 20

29.01.2026, з 9 до 16 години електрики не буде в будинках за адресами:

Євгена Сверстюка — 1, 8, 12, 18, 20, 22А, 23, 25;

Праведників світу — 10, 10А, 12, 18, 20, 20А, 23, 25, 25Б, 27, 27А, 29, 31, 33, 33Б, 35, 37, 37А, 38, 41, 42;

пров. Генерала Дерев'янка — 2А, 8;

пров. Євгена Сверстюка — 8;

проїзд 2-й Праведників світу — 21;

проїзд 3-й Праведників світу — 9;

В. Порика — 19, 21;

Хмельницьке шосе — 7;

просп. Юності — 29, 31, 33, 35, 37, 39, 43А;

пров. Юності — 29

30.01.2026, з 9 до 15 години також будуть діяти графіки за такими адресами:

В. Порика — 16, 18;

600-річчя — 17;

просп. Космонавтів — 4, 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 22;

просп. Юності — 15

Актуальну інформацію про графіки знеструмлень, адресні списки та точний час відключень можна знайти на офіційному сайті «Вінницяобленерго» у розділі «Відключення», а також у чат-ботах компанії в Viber та Telegram.

