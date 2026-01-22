Новый график движения поездов в Винницкой области влияет на привычные поездки местных жителей, поэтому рассказываем об этом больше.

Новый график движения поездов в Винницкой области начал действовать с 22 января 2026 года и затронул как пригородные, так и пассажирские составы, сообщает Politeka.

Новый график движения поездов в Винницкой области предусматривает коррективы, внесенные в связи с ситуацией безопасности и усложненным движением на фастовском участке.

Данный участок недавно подвергся вражеским обстрелам. Все изменения направлены на минимизацию задержек, обеспечение безопасности пассажиров и стабилизацию курсирования экспрессов на территории региона.

По информации "Укрзализныци", новый график поездов в Винницкой области действует с 22 января 2026 года. Пассажирам советуют обращать особое внимание на дату расписания при планировании поездок.

Возле соответствующего рейса должна быть отметка «действительная с 22.01.2026». Изменения повлияли более ста маршрутов.

Напомним, что через станцию ​​Бар курсируют несколько важнейших пассажирских составов. В частности, №100 Бухарест – Киев прибывает в Бар в 15.37 и отправляется в 15.39, №351 Киев – Кишинев прибывает в 22.58–22.59 и отправляется в 23.00–23.01.

№99 Киев – Бухарест прибывает в 10.46 и отправляется в 10.48, а №352 Кишинев – Киев прибывает в 06.17 и отправляется в 06.19. Время прибытия и отправки может изменяться в зависимости от даты курсирования и корректировки расписания.

"Укрзализныця" отмечает, что контроль за выполнением расписания осуществляется на всех ключевых станциях, включая станцию ​​Бар.

Пассажирам рекомендуют проверять актуальное время отправления и прибытия, планировать поездки заранее и учитывать возможные корректировки.

