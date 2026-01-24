Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області вніс певні корективи у звичне пересування місцевих мешканців регіоном.

Новий графік поїздів у Кіровоградській області запровадили з метою стабілізувати рух пасажирських перевезень та зменшити кількість затримок на тлі змінених умов курсування, повідомляє Politeka.

Новий графік руху поїздів у Кіровоградській області почав діяти з 22 січня 2026 року і охопив як регіональні, так і приміські маршрути Укрзалізниці, які проходять територією регіону або курсують повз нього.

Про коригування розкладу повідомила прессекретарка Одеської залізниці Наталія Нагорна у коментарі Суспільному.

За її словами, зміни стали відповіддю на системні затримки, що виникали через обстріли інфраструктури, вимушені об’їзди окремих ділянок колій, а також використання резервних тепловозів у знеструмлених регіонах.

Представниця залізниці пояснила, що за цих умов Укрзалізниця переглянула низку маршрутів та скоригувала тривалість окремих рейсів.

У результаті, новий графік руху поїздів у Кіровоградській області торкнувся 118 складів далекого сполучення та ще понад сотні регіональних і приміських рейсів.

Окрему увагу в Укрзалізниці звернули на квитки, придбані пасажирами завчасно. За словами Наталії Нагорної, у проїзних документах, куплених після 8 січня, новий час відправлення та прибуття вже був врахований автоматично.

Водночас пасажирам, які оформлювали квитки через ресурси або каси іноземних перевізників, рекомендують додатково перевіряти актуальний розклад на офіційних каналах Укрзалізниці, щоб уникнути непорозумінь перед поїздкою.

Актуальний розклад складів, які курсують через Кропивницький, Знам’янку та Помічну, можна знайти на сайті УЗ.

