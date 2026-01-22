Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на наиболее уязвимые группы.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области предоставляется внутренне перемещенным лицам и пожилым людям из-за работы центра «Единение», сообщает Politeka.

Волонтерская команда организовала выдачу продуктовых наборов, предметов первой потребности и консультаций по доступным программам социальной поддержки.

Хаб функционирует в Александровской общине и стал ключевой точкой поддержки жителей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. Здесь можно получить продукты питания, средства гигиены и практические советы по адаптации в новой среде.

Отдельный фокус направлен на жителей Покровского направления, где запрос на помощь остается повышенным. Центр способствует семьям и одиноким пожилым людям в частичном покрытии расходов на базовые ежедневные нужды.

Прием посетителей проходит в будни с 9:00 до 17:00. Работники принимают обращения, разъясняют доступные возможности и сопровождают при подготовке необходимых бумаг.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Кировоградской области ориентирована, прежде всего, на наиболее уязвимые группы, в том числе людей старшего возраста, лиц с инвалидностью первой и второй групп, а также пациентов с тяжелыми заболеваниями.

Выдача наборов осуществляется по предварительно обнародованному расписанию, которое размещают в официальном Telegram-канале хаба «Единение». Там же публикуют актуальные объявления и сообщения о работе центра.

Организаторы призывают обращаться заранее и следить за обновлениями, чтобы поддержка оставалась непрерывной и доступной для нуждающихся.

