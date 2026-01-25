Новый график движения поездов в Черкасской области внес ряд корректив в привычное передвижение местных жителей по нашему региону.

Новый график движения поездов в Черкасской области начал действовать с 22 января и касается пригородных составов, курсирующих через населенные пункты Шполянского общества, сообщает Politeka.

Как проинформировали на официальном сайте Шполянского городского совета, новый график движения поездов в Черкасской области был введен с 22 января из-за осложнений на фастовском участке и соображений безопасности пассажиров.

Об изменении расписания проинформировали жителей Шполянской общины, подчеркнув, что корректировки связаны с ситуацией безопасности и последствиями поражений инфраструктуры вследствие вражеских атак.

Именно эти факторы оказали влияние на возможность соблюдения предыдущих временных параметров курсирования пригородных составов.

В Укрзализныце пояснили, что изменения необходимы для обеспечения безопасных перевозок при проведении восстановительных работ на поврежденных участках.

Представители перевозчика отметили, что новый график движения поездов в Черкасской области позволяет снизить риски для пассажиров и одновременно сохранить стабильное сообщение между населенными пунктами региона.

В частности, корректировки коснулись дизельного пассажирского состава, осуществляющего сообщение между Христиновкой и Черкассами.

С 22 января этот рейс начал курсировать по новому расписанию. Со станции Шпола он отправляется в 18:07. Далее – прибывает на станцию ​​имени Т. Шевченко в 19:40. Конечной точкой маршрута оставались Черкассы, куда пассажиры доезжают в 21:10.

Поэтому пассажирам советуют учитывать обновление перед планированием поездок. Внимательность поможет избежать недоразумений, опозданий и прочих неудобств.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черкасской области: на какой должности предлагают от 30 тысяч гривен.

Также Politeka сообщала, Подорожание проезда в Черкассах: что известно об изменениях.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для пенсионеров в Черкасской области: кому срочно нужно написать заявление в Пенсионный фонд.