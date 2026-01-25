Новий графік руху поїздів у Черкаській області вніс низку коректив у звичне пересування місцевих мешканців нашим регіоном.

Новий графік руху поїздів у Черкаській області почав діяти з 22 січня і стосується приміських складів, які курсують через населені пункти Шполянської громади, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті Шполянської міської ради, новий графік руху поїздів у Черкаській області запровадили з 22 січня через ускладнення на фастівській дільниці та з міркувань безпеки пасажирів.

Про зміну розкладу поінформували жителів Шполянської громади, наголосивши, що коригування пов’язані з безпековою ситуацією та наслідками уражень інфраструктури внаслідок ворожих атак.

Саме ці фактори вплинули на можливість дотримання попередніх часових параметрів курсування приміських складів.

В Укрзалізниці пояснили, що зміни необхідні для забезпечення безпечних перевезень під час проведення відновлювальних робіт на пошкоджених ділянках.

Представники перевізника зазначили, що новий графік руху поїздів у Черкаській області дозволяє зменшити ризики для пасажирів та водночас зберегти стабільне сполучення між населеними пунктами регіону.

Зокрема, коригування торкнулися дизельного пасажирського складу, який здійснює сполучення між Христинівкою та Черкасами.

З 22 січня цей рейс почав курсувати за новим розкладом. Зі станції Шпола він вирушає о 18:07. Далі - прибуває на станцію імені Т. Шевченка о 19:40. Кінцевою точкою маршруту залишалися Черкаси, куди пасажири доїжджають о 21:10.

Тож пасажирам радять враховувати оновлення, перед плануванням поїздок. Уважність допоможе уникнути непорозумінь, запізнень та інших незручностей.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Черкаській області: на якій посаді пропонують від 30 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Черкасах: що відомо про зміни.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для пенсіонерів у Черкаській області: кому терміново потрібно написати заяву в Пенсійний фонд.