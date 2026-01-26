Дефіцит продуктів у Києві формує помітну різницю у вартості однакових овочів залежно від торговельної мережі та району міста.

Дефіцит продуктів у Києві вже відбивається на вартості тепличних овочів у роздрібних мережах столиці, про що повідомляє Politeka.net.

Покупці все частіше помічають зміну цінників на популярні позиції.

Найшвидше дорожчають помідори. Аналітики пояснюють це завершенням активного етапу тепличного вирощування, через що пропозиція на ринку скоротилася, тоді як зацікавленість споживачів зберігається.

Додатковий тиск створює імпорт. Поставки з-за кордону надходять невеликими партіями, а середній рівень вартості таких томатів за тиждень зріс майже на 20 відсотків, що оперативно відобразилося у супермаркетах та спеціалізованих крамницях.

Схожа ситуація спостерігається й з огірками закритого ґрунту. Обмежені обсяги постачання разом зі сталим попитом змушують продавців переглядати розцінки, що експерти пов’язують із сезонним спадом внутрішнього виробництва.

Експерти радять споживачам уважно порівнювати пропозиції, стежити за оновленням асортименту й планувати покупки заздалегідь, аби зменшити витрати в період обмеженої доступності тепличної продукції.

Крім того, у Київській області також дорожчають продукти.

Найвідчутніше зростання зафіксовано у сегменті бакалії. Середня ціна кілограма гречки станом на 7 січня становить 47,85 гривні. За місяць показник збільшився на 2,72. Мінімальний рівень зафіксували в Auchan — 39,90, максимальний — у Megamarket, де вартість сягнула 61,70. У Metro та Novus продажі відбуваються в діапазоні близько 44,9.

Джерело: AgroReview.

