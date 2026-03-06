Завершение отопительного сезона в Харькове в 2026 году еще не имеет конкретной даты, сообщает Politeka.

Город — один из самых больших на востоке Украины, который из-за географического положения постоянно находится под угрозой обстрелов. Нынешняя зима показала, что систематические удары по энергетическим объектам, подстанциям и теплосетям создают дополнительные трудности для стабильного теплоснабжения.

Из-за атак коммунальные службы вынуждены были отключать электричество в некоторых районах, что оказывало непосредственное влияние на отопление. Части сетей отключали превентивно, чтобы избежать аварий, и фактическое отключение тепла может зависеть не только от температуры, но и от технических или рисков безопасности.

Город готовился к сложной зиме: ремонтировали теплосети, модернизировали котельные и создавали "энергетические острова" - автономные участки, способные работать независимо от основной системы. Это позволило некоторым микрорайонам оставаться с теплом даже при аварийных отключениях.

В 2026 году окончательное решение о завершении отопительного сезона будут принимать администрации на местах, ориентируясь на погодные условия и техническое состояние тепловых сетей. Теплоснабжение планируется отключать, когда среднесуточная температура трех дней подряд превысит +8 °C, однако непредвиденные поломки или аварии могут сместить эти сроки.

В прошлом году дату определили распоряжением №243 начальника областной военной администрации Олега Синегубова. Учитывались климат, строительные нормы, технические правила эксплуатации и государственные санитарные стандарты. Отключения не проводились раньше, чем среднесуточная температура в течение трех дней превысила +8 °C, что позволяло администрациям самостоятельно определять точный день завершения отопительного сезона и избегать перебоев.

Следовательно, завершение отопительного сезона в Харькове, вероятно, будет происходить постепенно, с возможными корректировками в зависимости от погоды и состояния сетей. Жителям советуют следить за сообщениями коммунальных служб, чтобы подготовиться к отключениям и избежать неприятных сюрпризов.

