График отключения газа на неделю с 26 января по 1 февраля в Волынской области составлен по приоритету безопасности и эффективному выполнению работ.

График отключения газа на неделю с 26 января по 1 февраля в Волынской области обнародован специалистами Волынского филиала «Газораспределительных сетей Украины», передает Politeka.

Появился график на сайте филиала.

В январе 2026 года работники компании проведут техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в 73 домах на территории трех районов области.

Во время проверок специалисты будут контролировать герметичность соединений, тестировать систему на плотность и устранять возможные утечки газа.

Расписание отключений в Нововолынске:

15-й дом, 20-й - 26 января

15-й дом, 21-й - 27 января

15-й дом, 22-й - 28-29 января

В Ковеле работы состоятся по адресам:

Брестская, 111В - 26 января

Брестская, 153 - 29 января

Брестская, 155 - 30 января

В Луцком районе планируется отключение:

Саперов, 10; 17; 6; 6/А - 27 января

Святовасиловская, 3; Святогорская, 2 - 29 января

Сенаторки Левчановской, 2; 7 - 28 января

Софии Ковалевской, 25; 27; 52 - 26 января

По словам представителей компании, график отключения газа на неделю с 26 января по 1 февраля в Волынской области составлен по приоритету безопасности и эффективному выполнению работ, поэтому жителям рекомендуют заранее планировать использование газового оборудования и соблюдать правила безопасности.

Жителям советуют заранее проверить наличие запаса газа в баллонах и приборов для приготовления пищи во избежание неудобств во время временного отключения.

Рекомендуется закрыть все газовые приборы и перекрыть вентили перед началом работ, чтобы обеспечить безопасность жилья.

В домах следует предупредить всех членов семьи о графике и при необходимости спланировать использование альтернативных источников обогрева и приготовления пищи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.