График отключения газа на неделю с 26 января по 1 февраля в Волынской области обнародован специалистами Волынского филиала «Газораспределительных сетей Украины», передает Politeka.
Появился график на сайте филиала.
В январе 2026 года работники компании проведут техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей в 73 домах на территории трех районов области.
Во время проверок специалисты будут контролировать герметичность соединений, тестировать систему на плотность и устранять возможные утечки газа.
Расписание отключений в Нововолынске:
- 15-й дом, 20-й - 26 января
- 15-й дом, 21-й - 27 января
- 15-й дом, 22-й - 28-29 января
В Ковеле работы состоятся по адресам:
- Брестская, 111В - 26 января
- Брестская, 153 - 29 января
- Брестская, 155 - 30 января
В Луцком районе планируется отключение:
- Саперов, 10; 17; 6; 6/А - 27 января
- Святовасиловская, 3; Святогорская, 2 - 29 января
- Сенаторки Левчановской, 2; 7 - 28 января
- Софии Ковалевской, 25; 27; 52 - 26 января
По словам представителей компании, график отключения газа на неделю с 26 января по 1 февраля в Волынской области составлен по приоритету безопасности и эффективному выполнению работ, поэтому жителям рекомендуют заранее планировать использование газового оборудования и соблюдать правила безопасности.
Жителям советуют заранее проверить наличие запаса газа в баллонах и приборов для приготовления пищи во избежание неудобств во время временного отключения.
Рекомендуется закрыть все газовые приборы и перекрыть вентили перед началом работ, чтобы обеспечить безопасность жилья.
В домах следует предупредить всех членов семьи о графике и при необходимости спланировать использование альтернативных источников обогрева и приготовления пищи.
