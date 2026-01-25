Графік відключення газу на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Волинській області складений за пріоритетом безпеки та ефективного виконання робіт.

Графік відключення газу на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Волинській області оприлюднено фахівцями Волинської філії «Газорозподільних мереж України», передає Politeka.

З'явився графік на сайті філії.

У січні 2026 року працівники компанії проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж у 73 будинках на території трьох районів області.

Під час перевірок спеціалісти контролюватимуть герметичність з’єднань, тестуватимуть систему на щільність і усуватимуть можливі витоки газу.

Розклад відключень у Нововолинську:

15-й будинок, 20-й — 26 січня

15-й будинок, 21-й — 27 січня

15-й будинок, 22-й — 28–29 січня

У Ковелі роботи відбудуться за адресами:

Брестська, 111В — 26 січня

Брестська, 153 — 29 січня

Брестська, 155 — 30 січня

У Луцькому районі плануються відключення:

Саперів, 10; 17; 6; 6/А — 27 січня

Святовасилівська, 3; Святогірська, 2 — 29 січня

Сенаторки Левчанівської, 2; 7 — 28 січня

Софії Ковалевської, 25; 27; 52 — 26 січня

За словами представників компанії, графік відключення газу на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Волинській області складений за пріоритетом безпеки та ефективного виконання робіт, тому мешканцям рекомендують заздалегідь планувати використання газового обладнання та дотримуватися правил безпеки.

Мешканцям радять заздалегідь перевірити наявність запасу газу у балонах та приладів для приготування їжі, щоб уникнути незручностей під час тимчасового відключення.

Рекомендується зачинити всі газові прилади і перекрити вентилі перед початком робіт, щоб забезпечити безпеку житла.

У будинках слід попередити всіх членів родини про графік і за потреби спланувати використання альтернативних джерел обігріву та приготування їжі.

