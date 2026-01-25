Прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Киеве свидетельствует о дежурстве облачных дней и кратких прояснений.

Прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Киеве предусматривает, что большинство дней пройдут с облачностью, периодическим снегопадом и дождем, сообщает Politeka.

Как информируют на сайте sinoptik.ua, прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Киеве предполагает, что температурные показатели будут колебаться от минусовых утренних значений до небольших плюсовых днем.

В понедельник, 26:01, облачная погода будет держаться до вечера. Утром мелкий снег к полудню должен прекратиться, а к вечеру его сменит дождь со снегом.

Температура воздуха будет колебаться от -5° ночью до +1° вечером. Во вторник, 27.01, солнце будет редко появляться из-за облаков.

Утром сильный дождь со снегом днем ​​сменится на снег, который ближе к вечеру ослабнет. Температура поднимется до +3° днем.

Среда, 28:01, пройдет преимущественно облачно. Ночью возможен сильный снег, а в течение дня осадки не ожидаются. Днем воздух прогреется до +3°.

В четверг, 29:01, облачность будет держаться до самого вечера, солнце будет редко видимым, а осадков не ожидается. Температура будет колебаться от +1° до +3°.

Пятница, 30:01, принесет облачную погоду и мелкий дождь утром и днем. Дневные температуры будут достигать +1–+2°.

В субботу, 31:01, облачность сохранится до самого вечера, при этом ожидается небольшой снег в ночные и утренние часы. Температура воздуха будет колебаться от -2° до +2°.

В воскресенье, 1 февраля, облачная погода продолжит доминировать, осадков не ожидается. Температура днем ​​составит +3°.

По словам синоптиков, прогноз погоды на неделю с 26 января по 1 февраля в Киеве указывает на преимущественно облачные дни с небольшими осадками и постепенным потеплением.

