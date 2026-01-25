Прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Києві свідчить про чергування хмарних днів і коротких прояснень.

Прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Києві передбачає, що більшість днів пройдуть із хмарністю, періодичними снігопадами та дощем, повідомляє Politeka.

Як інформують на сайті sinoptik.ua, прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Києві передбачає, що температурні показники будуть коливатися від мінусових ранкових значень до невеликих плюсових вдень.

У понеділок, 26.01, хмарна погода триматиметься до вечора. Ранковий дрібний сніг до полудня повинен припинитися, а під вечір його змінить дощ зі снігом.

Температура повітря коливатиметься від -5° вночі до +1° увечері. У вівторок, 27.01, сонце рідко з’являтиметься з-за хмар.

Вранішній сильний дощ зі снігом удень зміниться на сніг, який ближче до вечора послабшає. Температура підніметься до +3° вдень.

Середа, 28.01, пройде переважно хмарно. Уночі можливий сильний сніг, а протягом дня опадів не передбачається. Вдень повітря прогріється до +3°.

У четвер, 29.01, хмарність триматиметься до самого вечора, сонце буде рідко видимим, а опадів не очікується. Температура коливатиметься від +1° до +3°.

П’ятниця, 30.01, принесе хмарну погоду та дрібний дощ уранці та вдень. Денні температури сягатимуть +1–+2°.

У суботу, 31.01, хмарність збережеться до самого вечора, при цьому очікується невеликий сніг у нічні та ранкові години. Температура повітря коливатиметься від -2° до +2°.

У неділю, 1 лютого, хмарна погода продовжить домінувати, опадів не передбачається. Температура вдень сягне +3°.

За словами синоптиків, прогноз погоди на тиждень з 26 січня по 1 лютого у Києві вказує на переважно хмарні дні з незначними опадами та поступовим потеплінням.

