Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу 1 января 2026 года.

В Ставищенском обществе утвердили новые ставки для централизованного водоснабжения и водоотведения. Соответствующее решение принял поссовет с учетом затрат на электроэнергию, обслуживание оборудования и зарплаты персонала. Это позволяет гарантировать стабильную работу сетей в течение года.

Для потребителей установлены следующие тарифы: подача воды – 30,54 грн за кубометр без НДС и 36,65 грн с налогом; отвод стоков - 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с НДС. Обо всех изменениях сообщают через официальные каналы коммунального предприятия.

Контроль за исполнением решения возложен на заместителя поселкового головы. Местное ЖКУ отмечает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области соответствует реальным затратам и обеспечивает надежную работу водопроводов и канализационных систем.

Власти советуют жителям следить за обновлениями, планировать семейный бюджет и оплачивать счета вовремя. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная поддержка, смягчающая финансовую нагрузку.

Эксперты отмечают: своевременное планирование расходов помогает избежать долгов и гарантирует бесперебойную работу коммунальных услуг.

Несмотря на это, в области есть хорошие новости. В частности, у жителей есть возможность получить бесплатное жилье.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

Кроме государственных контакт-центров граждане могут воспользоваться онлайн-платформами для поиска крыши над головой.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала о дефиците продуктов в Украине: наблюдается нехватка базового товара.

Также Politeka сообщала о повышении тарифов на воду: какие цены будут актуальны.

Кроме того, Politeka рассказывала о новом подорожании проезда: сколько придется платить.