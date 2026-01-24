Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам.

Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набрало чинності з 1 січня 2026 року.

У Ставищенській громаді затвердили нові ставки для централізованого водопостачання та водовідведення. Відповідне рішення ухвалила селищна рада з урахуванням витрат на електроенергію, обслуговування обладнання та зарплати персоналу. Це дозволяє гарантувати стабільну роботу мереж протягом року.

Для споживачів встановлено такі тарифи: подача води — 30,54 грн за кубометр без ПДВ і 36,65 грн із податком; відведення стоків — 36,21 грн без ПДВ та 43,45 грн із ПДВ. Про всі зміни повідомляють через офіційні канали комунального підприємства.

Контроль за виконанням рішення покладено на заступника селищного голови. Місцеве ЖКП зазначає, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає реальним витратам та забезпечує надійну роботу водогонів і каналізаційних систем.

Влада радить мешканцям стежити за оновленнями, планувати сімейний бюджет і оплачувати рахунки вчасно. Для соціально вразливих категорій передбачені пільги та державна підтримка, що пом’якшують фінансове навантаження.

Експерти наголошують: своєчасне планування витрат допомагає уникнути боргів і гарантує безперебійну роботу комунальних послуг.

Незважаючи на це, в області є також хороші новини. Зокрема, жителі мають можливість отримати безкоштовне житло.

Доступні варіанти дозволяють забезпечити безпеку та базові умови для життя, особливо для тих, хто змушений був залишити рідні домівки через бойові дії.

Окрім державних контакт-центрів, громадяни можуть скористатися онлайн-платформами для пошуку даху над головою.

