Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве стали доступны для уязвимых групп населения в нескольких районах города.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Киеве раздают в виде горячих обедов и напитков, сообщает Politeka.

Инициативу реализует благотворительная организация «Пища жизни», которая уже не первый год поддерживает людей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах.

Волонтеры организации готовят блюда с соблюдением высоких стандартов гигиены, а основой рациона являются вегетарианские или веганские товары, обеспечивающие необходимую энергетическую ценность для нуждающихся.

В Киеве бесплатные продукты могут получить ВПЛ, пенсионеры и другие категории населения, попавшие в сложные жизненные условия из-за военных событий или материальных затруднений.

Раздача бесплатных продуктов для ВПЛ и пенсионеров в Киеве происходит трижды в неделю в понедельник, среду и пятницу.

Одной из точек является улица Мечты, парк "Радуга", где обеды выдают в 13:30. Следующая локация – улица Новомостицкая, 2-Г, здесь горячую еду раздают в 14:00, а последняя точка – улица Нижний Вал, 23, где обеды выдают в 15:30.

Организаторы призывают людей, нуждающихся в поддержке, посещать эти локации, а также распространять информацию среди знакомых и соседей, чтобы помощь дошла до всех желающих.

Программа «Еда жизни» также предусматривает поддержку жителей районов, пострадавших от стихийных бедствий и боевых действий.

Волонтеры обеспечивают горячим питанием не только переселенцев и пожилых людей, но и всех, кто находится в тяжелых обстоятельствах.

Кроме того, проект пропагандирует здоровый и безопасный образ жизни через растительное питание, что оказывает положительное влияние на физическое состояние получателей помощи.

