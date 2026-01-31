Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві стали доступними для вразливих груп населення у кількох районах міста.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів в Києві роздають у вигляді гарячих обідів та напоїв, повідомляє Politeka.

Ініціативу реалізує благодійна організація «Їжа життя», яка вже не перший рік підтримує людей, що опинилися в складних життєвих обставинах.

Волонтери організації готують страви з дотриманням високих стандартів гігієни, а основою раціону є вегетаріанські або веганські товари, що забезпечують необхідну енергетичну цінність для тих, хто цього потребує.

У Києві безкоштовні продукти можуть отримати ВПО, пенсіонери та інші категорії населення, що потрапили в складні життєві умови через воєнні події або матеріальні труднощі.

Роздача безкоштовних продуктів для ВПО та пенсіонерів в Києві відбувається тричі на тиждень у понеділок, середу та п’ятницю.

Однією з точок є вулиця Мрії, парк «Веселка», де обіди видають о 13:30. Наступна локація - вулиця Новомостицька, 2-Г, тут гарячу їжу роздають о 14:00, а остання точка - вулиця Нижній Вал, 23, де обіди видають о 15:30.

Організатори закликають людей, які потребують підтримки, відвідувати ці локації, а також поширювати інформацію серед знайомих і сусідів, щоб допомога дійшла до всіх охочих.

Програма «Їжа життя» також передбачає підтримку мешканців районів, які постраждали від стихійних лих і бойових дій.

Волонтери забезпечують гарячим харчуванням не лише переселенців та літніх людей, але й усіх, хто перебуває у скрутних обставинах.

Крім того, проєкт пропагує здоровий та безпечний спосіб життя через рослинне харчування, що позитивно впливає на фізичний стан отримувачів допомоги.

