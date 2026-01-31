Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве имеет несколько направлений.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве стала доступна благодаря благотворительным инициативам, направленным на поддержку людей постарше, сообщает Politeka.

Об этом говорится на официальном ресурсе фонда "Каритас Полтава".

В городе заработало социально-реабилитационное пространство для граждан от 60 лет, в том числе внутренне перемещенных лиц. Проект реализует фонд "Каритас Полтава" с участием международных партнеров Caritas Luxembourg и Caritas Austria.

Цель инициативы – улучшение физического и психологического состояния пожилых жителей общины, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах. В центре предоставляются бесплатные медицинские, социальные и психологические услуги.

Посетителям доступны измерения АД, уровня глюкозы, сатурации, а также электрокардиографические обследования. Работают кабинеты физиотерапии с магнитотерапией, УВЧ, прессотерапией и сеансами в соляной комнате.

Отдельное направление гуманитарной помощи для пенсионеров в Полтаве – лечебная гимнастика, помогающая поддерживать подвижность и общее самочувствие. Психологи проводят индивидуальные консультации и групповые занятия по преодолению тревожности и эмоционального истощения.

Для активного досуга организованы арттерапия, кинопросмотры, читательские встречи, музыкальные и танцевальные занятия, рукоделие и кулинарные мастер-классы, способствующие общению и формированию сообщества.

Ежедневно центр обеспечивает горячим питанием, часть программы, в рамках которой реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтаве.

Социально-реабилитационное пространство работает по будням с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Полтавской области: где можно иметь от 12 тысяч зарплаты в месяц.

Также Politeka сообщала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что известно о новых расценках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области: чего ожидать переселенцам в декабре.