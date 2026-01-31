Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві має кілька напрямів.

Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві стала доступною завдяки благодійним ініціативам, спрямованим на підтримку людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Про це йдеться на офіційному ресурсі фонду «Карітас Полтава».

У місті запрацював соціально-реабілітаційний простір для громадян від 60 років, зокрема внутрішньо переміщених осіб. Проєкт реалізує фонд «Карітас Полтава» за участі міжнародних партнерів Caritas Luxembourg та Caritas Austria.

Мета ініціативи — покращення фізичного й психологічного стану літніх мешканців громади, які опинилися у складних життєвих обставинах. У центрі надають безоплатні медичні, соціальні та психологічні послуги.

Відвідувачам доступні вимірювання артеріального тиску, рівня глюкози, сатурації, а також електрокардіографічні обстеження. Працюють кабінети фізіотерапії з магнітотерапією, УВЧ, пресотерапією та сеансами у соляній кімнаті.

Окремий напрям гуманітарної допомоги для пенсіонерів у Полтаві — лікувальна гімнастика, що допомагає підтримувати рухливість і загальне самопочуття. Психологи проводять індивідуальні консультації та групові заняття для подолання тривожності й емоційного виснаження.

Для активного дозвілля організовані арттерапія, кіноперегляди, читацькі зустрічі, музичні та танцювальні заняття, рукоділля й кулінарні майстер-класи, що сприяють спілкуванню та формуванню спільноти.

Щоденно центр забезпечує гарячим харчуванням, що є частиною програми, в межах якої реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтаві.

Соціально-реабілітаційний простір працює у будні з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Полтавській області: де можна мати від 12 тисяч зарплати на місяць.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Полтавській області: що відомо про нові розцінки.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО в Полтавській області: чого очікувати переселенцям в грудні.