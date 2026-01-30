Подорожание продуктов в Харькове уже ощутили местные жители, ежедневно покупающие базовые позиции в супермаркетах.

Подорожание продуктов в Харькове ощутимо отражается на обычных покупках, сообщает Politeka.

Например, по данным с официального сайта Минфина, сливки простонаше 10% (200 мл) в среднем поднялись до 39,06 грн, что на 4,12% больше, чем в декабре 2025 года.

Кроме того, консервы шпроты Аквамарин в масле (150 г) стоят в среднем 80,75 грн, что на 7,97% превышает прошлогоднюю цену. Не менее ощутимый рост затронул и колбасу вареную Алан лекарственную.

Ее средняя стоимость достигла 479,46 грн. за килограмм, что на 4,02% больше, чем в декабре.

Для жителей города цены в магазинах могут существенно отличаться. Так, шпроты Аквамарин в масле стоят от 64,60 грн в Megamarket до 96,90 грн в Auchan, а колбаса вареная Алан лекарственная – от 439,00 грн до 506,40 грн за килограмм.

Аналитики объясняют, что подорожание продуктов в Харькове является результатом одновременного влияния нескольких факторов. Во-первых, война снизила производство мяса и молочных продуктов из-за сокращения поголовья скота и птицы.

Во-вторых, растет в цене логистика и энергоснабжение. Производители вынуждены использовать генераторы и газ для теплиц, что увеличивает себестоимость продукции.

Экономическая ситуация также усиливает подорожание продуктов в Харькове. Общая инфляция и колебания курса доллара поднимают стоимость импортных составляющих товаров, рост цен на корма, электроэнергию и заработную плату повышает затраты производителей.

Кроме того, сезонные факторы тоже ощутимо повлияли на рынок. После зимних праздников спрос на мясо, молочные товары и консервы остался высоким, а запасы овощей снизились, заставляя импортные позиции изменять стоимость.

