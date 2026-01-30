Подорожчання продуктів у Харкові вже відчули місцеві мешканці, які щодня купують базові позиції у супермаркетах.

Подорожчання продуктів у Харкові відчутно відображається на повсякденних покупках, повідомляє Politeka.

Наприклад, за даними з офіційного сайту Мінфіну, вершки Простонаше 10% (200 мл) у середньому піднялися до 39,06 грн, що на 4,12% більше, ніж у грудні 2025 року.

Окрім цього, консерви шпроти Аквамарин в олії (150 г) коштують у середньому 80,75 грн, що на 7,97% перевищує минуломісячну ціну. Не менш відчутне зростання торкнулося і ковбаси вареної Алан лікарської.

Її середня вартість досягла 479,46 грн за кілограм, що на 4,02% більше, ніж у грудні.

Для мешканців міста ціни в магазинах можуть суттєво відрізнятися. Так, шпроти Аквамарин в олії коштують від 64,60 грн у Megamarket до 96,90 грн в Auchan, а ковбаса варена Алан лікарська - від 439,00 грн до 506,40 грн за кілограм.

Аналітики пояснюють, що подорожчання продуктів у Харкові є наслідком одночасного впливу кількох факторів. По-перше, війна зменшила виробництво м’яса та молочних продуктів через скорочення поголів’я худоби та птиці.

По-друге, росте в ціні логістика та енергопостачання. Виробники змушені використовувати генератори та газ для теплиць, що збільшує собівартість продукції.

Економічна ситуація також підсилює подорожчання продуктів у Харкові. Загальна інфляція та коливання курсу долара піднімають вартість імпортних складових товарів, а зростання цін на корми, електроенергію та заробітну плату підвищує витрати виробників.

Крім того, сезонні фактори теж відчутно вплинули на ринок. Після зимових свят попит на м’ясо, молочні товари та консерви залишився високим, а запаси овочів зменшилися, змушуючи імпортні позиції змінювати вартість.

