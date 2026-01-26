Подорожание продуктов в Харьковской области стало заметно благодаря данным Минфина и мониторингу цен в крупнейших супермаркетах, сообщает Politeka.

По данным Минфина, средняя цена на сосиски «Алан Венские» весом 376 граммов в январе 2026 года достигла 190,27 грн, хотя в декабре 2025 года она составляла 180,63.

Индекс потребительских цен в январе показал 103,52%, что свидетельствует о росте на 3,52% по сравнению с предыдущим месяцем. Не менее заметное подорожание продуктов в Харьковской области наблюдается и среди круп.

Килограмм пшена в Megamarket стоит 32,20 грн, а в Auchan – 33,90 грн, при средней цене 33,05 грн. Для сравнения, в декабре 2025 средняя стоимость составляла 31,83. Индекс потребительских цен на пшено в январе достиг 105,25%, что отражает рост на 5,25%.

Также повысились ценники на растительное масло. Рафинированное масло «Олейна» объемом 850 мл в среднем стоит 89,23 грн, в то время как в декабре прошлого года его средняя стоимость была 84,83.

В магазинах Auchan и Megamarket масло выросло до 91,10 и 90,60 соответственно. Такие изменения отражают общие тенденции подорожания на рынке продуктов в Харьковской области.

Основными причинами роста ценников являются последствия и экономические факторы. Из-за боевых действий значительно сократилось поголовье скота и птицы, что оказывает непосредственное влияние на стоимость мяса, колбасных изделий и яиц.

Увеличение затрат на логистику и риски перевозок повышают ценники на товары. Перебои с электроснабжением заставляют производителей пользоваться дорогостоящими генераторами.

Кроме того, оказывает влияние общая инфляция и колебания курса доллара, которые повышают цену импортных товаров и составляющих производства.

