Подорожание продуктов в Киевской области в январе 2026 стало ощутимым для потребителей, которые ежедневно покупают базовые товары в крупных торговых сетях.

Подорожание продуктов в Киевской области в январе 2026 года зафиксировали данные официального сайта Минфина, свидетельствующие о постепенном росте средних ценников на отдельные позиции, сообщает Politeka.

Наиболее заметные изменения касаются мясных товаров, молочной продукции и бакалеи, формирующих основу потребительской корзины жителей региона.

В сегменте мясной продукции в центре внимания оказалась курятина Наша рябая бедро. По состоянию на 26.01.2026 г. средняя цена на мясо составила 193,62 грн за 1 кг. Для сравнения, в декабре 2025 среднемесячная стоимость курятины этого вида составляла 178,32 грн.

В сети Auchan курятину Наша ряба бедро 26.01.2026 продавали по 155,00 грн за килограмм, у Metro цена достигала 206,86 грн, а у Novus она была еще выше и составляла 219,00 грн.

Не обошло подорожание продуктов в Киевской области и молочную продукцию. Творожный сыр Комо традиционный 50% в январе 2026 года стоит в среднем 566,67 грн за 1 кг.

В декабре 2025 года средняя стоимость сыра была заметно ниже и составила 527,00 грн. В торговых сетях разница в ценах остается ощутимой. В Auchan 26.01.2026 сыр продавали по 519,00 грн за килограмм, в Megamarket его стоимость составляла 582,00 грн, а в Novus – доходила до 599,00 грн.

Подорожание продуктов в Киевской области затронуло и бакалейную группу, в частности гречку, которая традиционно считается социально важным товаром.

В январе 2026 средний ценник на гречку в регионе составляет 49,53 грн за 1 кг, тогда как в декабре 2025 этот показатель был на уровне 46,18 грн.

В сети Novus гречку продают по 44,99 грн, у Auchan ее стоимость составляет 41,90 грн, а у Megamarket – 61,70 грн за килограмм.

