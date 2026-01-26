Ограничение движения транспорта в Киеве было введено в январе на нескольких важных транспортных направлениях из-за проведения плановых и капитальных ремонтов.

Ограничения движения транспорта в Киеве связаны с работами на Южном мостовом переходе и на путепроводе возле станции метро "Осокорки", выполняемые коммунальными службами столицы, сообщает Politeka.

В Киевской городской государственной администрации со ссылкой на УК "Киевавтодор" объяснили, что временные ограничения движения транспорта в Киеве необходимы для обеспечения безопасности дорожной инфраструктуры и последующей бесперебойной эксплуатации мостов и путепроводов.

В частности, в Киеве частично действует ограничение движения транспорта через Приднепровское шоссе на Южном мостовом переходе. Усложнения проезда установлены на период с 17 января по 1 февраля ежедневно с 8:00 до 20:00.

В этот период дорожники КП "Киевавтодоргород" выполняют ремонт металлического ограждения на эстакаде съезда с Южного мостового перехода в направлении Корчеватого.

В КГГА обращают внимание, что усложнения проезда также касаются еще одной важной транспортной артерии столицы. Ориентировочно к августу 2026 частично перекрыли проезд по путепроводу на пересечении просп. Николая Бажана с Днепровской набережной.

Эти мероприятия связаны с началом капитального ремонта путепровода у станции метро "Осокорки". Отмечается, что курсирование автомобилей затруднено еще с 3 июля 2025 года.

Коммунальщики напоминают, что этот путепровод был открыт в 1990 году и с тех пор капитальный ремонт на нем не производился. Из-за значительного срока эксплуатации возникла необходимость в масштабном обновлении конструкций.

Для сохранения возможности курсирования автомобилей ремонтные работы выполняют поэтапно, без полного перекрытия путепровода.

