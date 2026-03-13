В Киевской области графики отключения света на 14 марта в субботу связаны с проведением плановых профилактических работ.

В Киевской области 14 марта введут дополнительные отключения света, которые коснутся только отдельных населенных пунктов, сообщает Politeka.net.

О возможных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона, ссылаясь на информацию «Киевских региональных электросетей».

Отмечается, что в Киевской области графики отключения света на 14 марта в субботу связаны с проведением плановых профилактических работ на электросетях, необходимых для поддержания стабильной и безопасной работы энергосистемы.

14.03.2026 года с 10:00 до 19:00 в пределах Дмитровской сельской территориальной громады будут выключать свет в следующих населенных пунктах:

с. Гуривщына, улицы: Кыивська, Польова.

с. Любымивка, улицы: Кыивська, Польова, Шевченка.

с. Бузова, улицы: Садова.

«ДТЭК» сообщает о проведении плановых профилактических работ на объектах электрических сетей, которые продлятся с 8 до 17 часов. Именно в это время будут выключать электричество в Лисныкы по следующим адресам:

Ватутина — 62А, 127, 136, 138, 138А, 140А, 142, 1428, 143, 144, 146В, 148-А, 152, 152А, 154, 154А, 155, 156, 157, 159, 159А, 160, 161, 162А, 162Б, 162В, 163, 165, 165А, 167, 168, 169, 169А, 170, 171, 172, 173, 175, 175А, 177, 177Б, 179, 181, 181А, 183, 184, 185, 187, 189, 189А, 193, 197;

Выноградна — 1, 1А, 2, 3, 3А, 4, 5, 7, 63;

Гайова — 1, 2, 5А, 10, 65, 69А, 71, 96, 126;

Игорева — 1;

Колгоспна — 20;

Ленина;

Пидлисна — 32;

Тарасова Ныва — 7, 9, 11/12, 14, 22.

Из-за профилактических работ в пределах Переяславской территориальной общины не будет электричества в городе Переяслав с 8:30 до 17 часов. Ограничения будут продолжаться на улицах:

Берла Арсения — 1А, 1Б, 7, 12, 14

Героив Чорнобыля — 2, 6, 14, 18, 20

Коломийця Володымыра — 2А

Левчука Остапа — 1, 2, 2А, 2Б, 3, 4, 4А, 5, 5/А, 5/Б, 6, 6А, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 15, 15/А, 17, 17А, 19, 19А, 19Б, 23, 25

Лесыка Анатолия — 3, 13, 15

Ляскоронського Васыля — 1, 2, 4, 7

Михновськых Братив — 27

Мицкевыча Адама — 3, 9, 10, 14, 15/1, 16, 18, 26

Мищанська — 8, 8Б, 8В, 9, 9А, 10, 10А, 11, 11А, 12, 14

Пасична — 6, 10, 14, 15, 15А, 16, 16А, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 24А, 26, 27А, 28А, 29, 29А, 33Б, 33А, 33Б, 33В, 35, 35Б, 37, 39

Пидварська — 61, 63, 81, 85, 87, 88, 99

Потапенка Ярослава — 60Ж, 62, 62А, 62Б, 62В, 62Ж, 62И, 62К, 64, 64А, 64-А, 67/е, 67Г, 68, 69, 69А, 69Б, 70, 71, 71А, 71Б, 71-б, 72, 72А, 73, 74, 74А, 75, 76, 76-а, 77, 78, 78А, 79, 80, 81А, 81Б, 84А, 85, 87, 87А, 89

Сагайдачного Петра — 28

Ярослава Мудрого — 8

пров. Берла Арсенія — 1, 2, 3, 4, 8

пров. Ляскоронського Васыля — 2, 5, 7.

