Подорожчання продуктів у Київській області у січні 2026 року стало відчутним для споживачів, які щодня купують базові товари у великих торговельних мережах.

Подорожчання продуктів у Київській області у січні 2026 року зафіксували дані офіційного сайту Мінфіну, які свідчать про поступове зростання середніх цінників на окремі позиції, повідомляє Politeka.

Найбільш помітні зміни стосуються м’ясних товарів, молочної продукції та бакалії, що формують основу споживчого кошика мешканців регіону.

У сегменті м’ясної продукції у центрі уваги опинилася курятина Наша ряба стегно. Станом на 26.01.2026 середня ціна на мʼясо склала 193,62 грн за 1 кг. Для порівняння, у грудні 2025 року середньомісячна вартість курятини цього виду становила 178,32 грн.

У мережі Auchan курятину Наша ряба стегно 26.01.2026 продавали по 155,00 грн за кілограм, у Metro ціна сягала 206,86 грн, а у Novus вона була ще вищою і складала 219,00 грн.

Не оминуло подорожчання продуктів у Київській області й молочну продукцію. Сир твердий Комо традиційний 50% у січні 2026 року коштує у середньому 566,67 грн за 1 кг.

У грудні 2025 року середня вартість сиру була помітно нижчою і становила 527,00 грн. У торговельних мережах різниця в цінах залишається відчутною. У Auchan 26.01.2026 сир продавали по 519,00 грн за кілограм, у Megamarket його вартість складала 582,00 грн, а у Novus - доходила до 599,00 грн.

Подорожчання продуктів у Київській області торкнулося і бакалійної групи, зокрема гречки, яка традиційно вважається соціально важливим товаром.

У січні 2026 року середній цінник на гречку в регіоні складає 49,53 грн за 1 кг, тоді як у грудні 2025 року цей показник був на рівні 46,18 грн.

У мережі Novus гречку продають по 44,99 грн, в Auchan її вартість становить 41,90 грн, а у Megamarket - 61,70 грн за кілограм.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд в Києві: українців чекають зміни, до чого готуватись в січні.

Також Politeka повідомляла, Безкоштовні продукти для ВПО у Києві: де надають підтримку.

Як повідомляла Politeka, Грошова допомога для ВПО у Київській області: через яку покупку можуть припинити виплати.