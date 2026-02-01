Подорожание товаров во Львовской области фиксируется по результатам январского мониторинга цен, а покупатели уже подмечают увеличение издержек.

Подорожание продуктов во Львовской области в январе 2026 стало заметным сразу в нескольких категориях повседневного потребления, сообщает Politeka.

Как подтверждают данные с официального сайта Минфина, ощутимое подорожание продуктов во Львовской области наблюдается на рынке мясных изделий.

В частности, сосиски Бащинские филейные в январе продаются в среднем по 318,20 грн за 1 кг. Для сравнения, в декабре 2025 года средняя цена на товар составляла 276,91 грн за килограмм.

Таким образом, всего за месяц стоимость выросла более чем на 40 грн. В торговых сетях цены разнятся. В Auchan 25.01.2026 сосиски Бащинские филейные стоили 340,00 грн за 1 кг, тогда как в Megamarket 26.01.2026 их цена составляла 296,40 грн.

Изменения коснулись и молочного отдела. Сливки Простонаше 10 процентов жирности в упаковке 200 мл в январе в среднем стоят 39,06 грн. В декабре 2025 среднемесячная стоимость этого товара составляла 37,53 грн.

В магазинах Novus сливки продаются по 37,79 грн, у Metro по 37,70 грн, а у Megamarket цена достигла 41,70 грн.

Еще одна категория, где зафиксирован рост стоимости, это рыба. Живой карп в январе 2026 продается в среднем по 194,50 грн за 1 кг. Для сравнения, в декабре 2025 года средний ценник на этот же карп составил 177,10 грн.

В сети Auchan 26.01.2026 живой карп стоил 179,00 грн за килограмм, тогда как в Megamarket в тот же день цена достигала 210,00 грн.

Эксперты связывают подорожание продуктов во Львовской области с комплексом факторов, влияющих на формирование повышенных ценников по всей стране.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, ограничение движения транспорта в Тернопольской области: жителям сделали срочное объявление

Также Politeka писала, новый график поездов в Днепропетровской области: кого коснулись изменения

Как сообщала Politeka, новая система оплаты проезда в Запорожье: какую важную информацию сообщили