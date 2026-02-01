Подорожчання продуктів у Львіській області фіксується за результатами січневого моніторингу цін, а покупці вже помічають збільшення витрат.

Подорожчання продуктів у Львіській області у січні 2026 року стало помітним одразу у кількох категоріях повсякденного споживання, повідомляє Politeka.

Як підтверджують дані з офіційного сайту Мінфіну, найвідчутніше подорожчання продуктів у Львівській області спостерігається на ринку мʼясних виробів.

Зокрема, сосиски Бащинський філейні у січні продаються в середньому по 318,20 грн за 1 кг. Для порівняння, у грудні 2025 року середня ціна на цей товар становила 276,91 грн за кілограм.

Таким чином, лише за місяць вартість зросла більш ніж на 40 грн. У торговельних мережах ціни відрізняються. В Auchan 25.01.2026 сосиски Бащинський філейні коштували 340,00 грн за 1 кг, тоді як у Megamarket 26.01.2026 їхня ціна становила 296,40 грн.

Зміни торкнулися і молочного відділу. Вершки Простонаше 10 відсотків жирності у пакуванні 200 мл у січні в середньому коштують 39,06 грн. У грудні 2025 року середньомісячна вартість цього товару складала 37,53 грн.

У магазинах Novus вершки продаються по 37,79 грн, у Metro по 37,70 грн, а у Megamarket ціна сягнула 41,70 грн.

Ще одна категорія, де зафіксовано зростання вартості, це риба. Живий короп у січні 2026 року продається в середньому по 194,50 грн за 1 кг. Для порівняння, у грудні 2025 року середній цінник на цього ж коропа становив 177,10 грн.

У мережі Auchan 26.01.2026 живий короп коштував 179,00 грн за кілограм, тоді як у Megamarket того ж дня ціна сягала 210,00 грн.

Експерти повʼязують подорожчання продуктів у Львіській області з комплексом чинників, які впливають на формування підвищених цінників по всій країні.

