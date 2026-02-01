Подорожание продуктов в Полтавской области в январе 2026 зафиксировали данные с официального сайта Минфина.

Подорожание продуктов в Полтавской области в первые недели января 2026 проявилось прежде всего в сегменте мясных изделий, молочной продукции и бакалеи, сообщает Politeka.

О подорожании продуктов в Полтавской области свидетельствует статистика официального сайта Минфина. По ней виден рост стоимости отдельных товаров по сравнению с декабрем прошлого года.

Наиболее заметный рост зафиксирован на вареную колбасу Алан лекарственная. По состоянию на 26.01.2026 г. средняя цена этого продукта составила 479,46 грн за 1 кг.

Для сравнения, в декабре 2025 среднемесячная стоимость колбасы вареной Алан лекарственная составляла 426,30 грн за килограмм. Таким образом, за месяц цена выросла более чем на 50 гривен.

В торговых сетях цены колеблются. У Auchan колбасу продают по 439,00 грн за 1 кг, у Metro она стоит 478,44 грн, у Novus стоимость достигла 494,00 грн, а в Megamarket фиксировали самую высокую стоимость на уровне 506,40 грн за килограмм.

Изменения коснулись и молочной группы. Сливки Простонаше 10 процентов жирности в упаковке 200 мл в январе в среднем стоят 39,06 грн.

В декабре 2025 года средний ценник на эти сливки составил 37,53 грн. В магазинах Novus их продают по 37,79 грн, у Metro по 37,70 грн, тогда как в Megamarket стоимость достигла 41,70 грн за упаковку.

Подорожание продуктов в Полтавской области зафиксировано и в бакалейном сегменте. Пшено в январе 2026 года продается в среднем по 32,87 грн. за 1 кг. Для сравнения, в декабре 2025 среднемесячная цена на эту крупу составляла 31,83 грн за килограмм.

В торговых сетях Megamarket пшено стоит 32,20 грн, у Metro 32,50 грн, а в Auchan цена доходит до 33,90 грн за килограмм.

