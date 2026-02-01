Подорожчання продуктів у Полтавській області у січні 2026 року зафіксували дані з офіційного сайту Мінфіну.

Подорожчання продуктів у Полтавській області у перші тижні січня 2026 року проявилося насамперед у сегменті мʼясних виробів, молочної продукції та бакалії, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Полтавській області свідчить статистика з офіційного сайту Мінфіну. По ній видно зростання вартості окремих товарів порівняно з груднем минулого року.

Найпомітніше зростання зафіксовано на варену ковбасу Алан лікарська. Станом на 26.01.2026 середня ціна цього продукту становила 479,46 грн за 1 кг.

Для порівняння, у грудні 2025 року середньомісячна вартість ковбаси вареної Алан лікарська складала 426,30 грн за кілограм. Таким чином, за місяць ціна зросла більш ніж на 50 гривень.

У торговельних мережах ціни коливаються. В Auchan ковбасу продають по 439,00 грн за 1 кг, у Metro вона коштує 478,44 грн, у Novus вартість сягнула 494,00 грн, а у Megamarket фіксували найвищу вартість на рівні 506,40 грн за кілограм.

Зміни торкнулися і молочної групи. Вершки Простонаше 10 відсотків жирності у пакуванні 200 мл у січні в середньому коштують 39,06 грн.

У грудні 2025 року середній цінник на ці вершки становив 37,53 грн. У магазинах Novus їх продають наразі по 37,79 грн, у Metro по 37,70 грн, тоді як у Megamarket вартість сягнула 41,70 грн за упаковку.

Подорожчання продуктів у Полтавській області зафіксовано і в бакалійному сегменті. Пшоно у січні 2026 року продається в середньому по 32,87 грн за 1 кг. Для порівняння, у грудні 2025 року середньомісячна ціна на цю крупу становила 31,83 грн за кілограм.

У торговельних мережах Megamarket пшоно коштує 32,20 грн, у Metro 32,50 грн, а в Auchan ціна доходить до 33,90 грн за кілограм.

