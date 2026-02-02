Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на поддержание стабильной работы систем.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области официально начало действовать с 2026 года, сообщает Politeka.

Решение было принято после пересмотра финансовых показателей местного коммунального сектора.

Корректировка включает централизованное водоснабжение и водоотвод. Новые ставки утвердили исполнительный комитет вместе с КП «Коммунальщик» во время заседания.

Согласно обновленным расчетам, кубометр воды стоит 30,97 гривны, а канализационная услуга - 20,99. Средний ежемесячный платеж на одного потребителя с учетом НДС составляет 280,58 гривны, что на 21 процент больше, чем раньше.

Руководитель предприятия Андрей Клепач отметил, что изменения стали следствием приведения финансовой модели к экономически обоснованным показателям. Основными факторами называют удорожание электроэнергии, увеличение затрат на содержание сетей и закупку материалов.

Специалисты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области направлено на поддержание стабильной работы систем и обеспечение ресурсами всех абонентов.

В местной администрации рекомендуют жителям внимательно сверять новые платежки, обращаться за разъяснениями по необходимости и планировать расходы заранее. Такой подход помогает избегать долгов и поддерживает надежную работу инженерной инфраструктуры в течение года.

Кроме того, на Волыни дорожает проезд в транспорте.

Жители области отмечают, что цены растут постепенно, однако стабильно, ощутимо отражаясь на семейных бюджетах. Волынянка рассказала, что поездка в село Ярославичи подорожала с 50 до 60 гривен: «Однажды подняли, второй — и уже заметно» .

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Удорожание проезда: в каких городах Украины люди вынуждены платить больше.

Также Politeka писала, что подорожание проезда в Днепропетровской области: сколько придется платить горожанам.