Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області офіційно почало діяти з 2026 року, повідомляє Politeka.

Рішення ухвалили після перегляду фінансових показників місцевого комунального сектору.

Коригування охоплює централізоване водопостачання та водовідведення. Нові ставки затвердили виконавчий комітет разом із КП «Комунальник» під час засідання.

Згідно з оновленими розрахунками, кубометр води коштує 30,97 гривні, а каналізаційна послуга — 20,99. Середній щомісячний платіж на одного споживача з урахуванням ПДВ становить 280,58 гривні, що на 21 відсоток більше, ніж раніше.

Керівник підприємства Андрій Клепач зазначив, що зміни стали наслідком приведення фінансової моделі до економічно обґрунтованих показників. Основними чинниками називають подорожчання електроенергії, збільшення витрат на утримання мереж і закупівлю матеріалів.

Фахівці наголошують, що підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області спрямоване на підтримку стабільної роботи систем та безперервне забезпечення ресурсами всіх абонентів.

У місцевій адміністрації рекомендують мешканцям уважно звіряти нові платіжки, звертатися за роз’ясненнями у разі потреби та планувати витрати наперед. Такий підхід допомагає уникати боргів і підтримує надійну роботу інженерної інфраструктури протягом року.

Крім того, на Волині також дорожчає проїзд у транспорті.

Мешканці області зазначають, що ціни зростають поступово, проте стабільно, відчутно б’ючи по сімейних бюджетах. Волинянка розповіла, що поїздка до села Ярославичі подорожчала з 50 до 60 гривень: «Один раз підняли, другий — і вже помітно».

