Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе снова доступны в виде горячих обедов, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе предоставляются в рамках проекта «Еда Жизнь», который с 5 января возобновил ежедневную раздачу горячей пищи, сообщает Politeka.

По информации, обнародованной БФ "Гостиная Хата", выдача бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе происходит ежедневно в 12:30 по адресу Водопроводная 13.

Людям предлагают горячую еду и теплые напитки. Помощь предназначена для внутренне перемещенных лиц и всех нуждающихся в поддержке. Организаторы призывают распространять информацию среди тех, кому она может быть необходима.

Параллельно сообщается, что в БФ "Гостиная хата" действуют обновленные правила выдачи бесплатных продуктов для ВПЛ в Одессе в виде продовольственных наборов.

Теперь центр ежедневно выдает всего 50 наборов. Предпочтение отдается новоприбывшим переселенцам, а отсчет ведется со дня регистрации справки. Для них помощь предусмотрена раз в месяц в течение первых трех месяцев после регистрации.

Такую продовольственную поддержку могут получать и другие уязвимые категории, но не чаще одного раза в два месяца.

Это матери, самостоятельно воспитывающие детей при наличии соответствующей справки, семьи с беременными женщинами, одинокие пенсионеры в возрасте от 70 лет, супруги пенсионеров 70+, люди с инвалидностью 1 и 2 группы, а также многодетные семьи.

Отдельно отмечается, что переселенцы из Херсона получают наборы раз в два месяца либо в этом центре, либо в Центре от херсонской общины "Свободные Вместе". Если человек получает помощь в одном из центров, он не может обратиться в другой раньше, чем через два месяца.

