Индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области обеспечит дополнительную поддержку тысяч местных пенсионеров.

С 1 марта 2026 стартует индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области на 12,1%, сообщает Politeka.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин во время Часа вопросов к Правительству в Верховной Раде подчеркнул , что повышение охватывает всех пенсионеров, получающих выплаты через Пенсионный фонд.

По словам министра, новый уровень на 12,1% превышает инфляцию в прошлом году на 4%, поэтому выплаты будут больше уже с марта.

Финансовая стабильность Пенсионного фонда стала основным условием повышения. Бюджет на 2026 год сформирован сбалансированным и бездефицитным, его объем превышает 1,2 триллиона гривен. Это гарантирует регулярные начисления более 10 миллионов украинцев.

Средний размер пенсии в 2026 году составит около 6500 гривен. В то же время более 4,3 миллионов человек получают меньшие суммы, поэтому индексация является лишь частью комплексных реформ системы.

Денис Улютин добавил, что Министерство завершило разработку новой модели пенсионного обеспечения и финализует законопроект, гарантирующий долгосрочную стабильность и справедливость для всех категорий получателей.

Аналитики отмечают, что индексация пенсий с 1 марта в Полтавской области поможет поддержать покупательную способность пожилых людей и уменьшит социальное неравенство в регионе.

Новые выплаты обеспечат дополнительную поддержку и стабилизируют бюджет большинства пенсионеров.

