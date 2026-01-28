В связи с проведением работ вводятся графики отключения света в Полтавской области на 29 января в ряде населенных пунктов.

Украинцы должны быть готовы к графикам отключения света в Полтавской области на 29 января из-за ремонтных и плановых работ в сетях, пишет Politeka.net.

Об этом предупредили несколько общин со ссылкой на "Полтаваоблэнерго".

В связи с проведением работ в сетях возможны временные перерывы в электроснабжении потребителей. Графики отключения света в Полтавской области на 29 января будут введены из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренных годовой программой ремонтов ОСР.

В частности, из-за этого с 9 до 15 часов не будет электричества в таких населенных пунктах:

село Галяве:

ул.Заводська (б. 1, 1а, 3, 5, 7, 9, 13, 17, 19, 19а, 21, 23)

с.Кизливка улицы:

Загорянська (б. 1, 2, 4, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 81/1, 82, 83, 85, 87, 88, 90, 92, 94, 96, 98, 100, 106, 108, 112, 114, 116),

Центральна (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6а, 7, 9, 10а, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16а, 17, 18, 19, 21, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 40, 42, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 75а, 86, 89, 91, 93, 95, 97, 99, 101),

пер.Шкильный (б. 4, 8, 10, 12, 14, 16),

Яривська (б. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11а, 12, 13, 14а, 15, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 45, 47, 49, 51, 53, 57, 58)

с.Ковали улицы:

Замостянська (б. 28, 28А, 33, 34, 35, 39, 41, 43, 45, 47, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 62А),

Колядивка (б. 1, 1А, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 40, 42, 46, 48, 50, 52, 53, 56, 60, 62, 64, 64А, 66, 66А, 68, 72, 72А, 76, 78, 83, 84, 85, 86),

Червоногорянська (б. 1, 3, 4, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 22, 22а, 23, 24, 26, 28, 30, 32, 34ДАЧА, 36),

Штымы (б. 2, 5, 5а, 6, 13, 15, 15а, 19),

Яривська (б. 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 11а, 12, 13, 14, 18, 20, 22, 25, 25а, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 39, 40, 41, 42, 46, 48, 50, 51, 51а, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 63, 67, 68, 73, 74, 76, 78, 78а, 80, 84, 86, 88, 90, 92, 92а)

С 9 до 17 часов из-за выполнения работ по капитальному ремонту, предусмотренным годовой программой ремонтов ОСР, не будет света. В связи с этим, обесточивание затронут следующие населенные пункты:

Стари Санжары улицы:

Жовтнева (б. 48, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 62-а, 63, 64, 65, 65А, 66, 67, 68, 70, 71, 73, 75, 77, 79, 81, 83, 85),

пер.Затышный (б. 1, 3),

пер.Короткый (б. 1, 3),

пер.Польовый (б. 1, 1а, 2, 3, 4, 6),

Соборности (б. 50),

Старосанжарська (б. 128, 130),

пер.Тыхый (б. 2, 4)

Мала Перещепына улицы:

Базарна (с. 2, 3, 3А, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 21, 24, 27, 29, 39, 41, 43, 45),

Лугова (б. 3),

Незалежности (б. 18, 20, 22, 24, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 47, 49, 51, 53, 57, 59, 61, 65, 67, 71, 71 б, 73).

Жителям указанных выше населенных пунктов следует учесть время проведения работ и заранее подготовиться к графикам отключения света в Полтавской области.

