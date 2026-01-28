Графики отключения света в Житомирской области на 29 января составлены из-за плановых работ в сетях, поэтому следует быть готовыми к длительным ограничениям, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

Энергетики заранее предупреждают жителей о возможных перебоях в подаче электроэнергии и просят отнестись к этому с пониманием. В Житомирской области 29 января намечены временные отключения электроэнергии в связи с проведением плановых технических и ремонтных работ на электросетях.

С 9 до 17 часов не будет электричества в населенном пункте Калынивка по следующим адресам:

Шкильна - 1, 2, 3, 3 летняя кухня, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 33

Центральна - 1, 25, ЗТП-4-202

Балярка — 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66

Сильська - 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 33, 4 44, 46, 47, 48, 51, 55, 59, 60, 63, 7, 75, 8, 9

Хмелынець — 52

С 9 до 17 часов будут также выключать электричество у Крупчатка. Ограничения будут продолжаться в домах, которые находятся по следующим адресам:

Рична - 1, 4, 7, 8, 9, 13, 9

Лисна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12.

Лисова - 14

С 9 до 17 будут также проводить плановые ремонты в населенном пункте Солови. Обесточат следующие улицы:

Карпы — 1, 3, 4, 6, 10, 13, 28, 37, 45

Центральна — 2, 3, 7, 12а, 15, 20

Шевченка — 21, 29, 32, 33, 34, 39, 41

Соловина — 6, 7а, 8, 12

Рична — 1, 3, 4, 6

В Андрушивськом обществе также запланированы дополнительные графики отключения света. Они внедряются с 9 до 17 часов в следующих населенных пунктах:

Гальчын улицы:

Мыру — 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28

Садова — 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52Б, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70

Центральна

Андрушивка:

ул.Радгоспна - 98

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

