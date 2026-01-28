Графіки відключення світла у Житомирській області на 29 січня складено через планові роботи в мережах, тому варто бути готовими до тривалих обмежень, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Енергетики заздалегідь попереджають жителів про можливі перебої в подачі електроенергії та просять поставитися до цього з розумінням. У Житомирській області 29 січня заплановані тимчасові відключення електроенергії у зв’язку з проведенням планових технічних та ремонтних робіт на електромережах.

З 9 до 17 години не буде електрики в населеному пункті Калинівка за такими адресами:

Шкільна — 1, 2, 3, 3 літня кухня, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 21, 25, 26, 29, 33

Центральна — 1, 25, ЗТП-4-202

Балярка — 2, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 28, 29, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 66

Сільська — 2, 4, 6, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 46, 47, 48, 51, 55, 59, 60, 63, 7, 75, 8, 9

Хмелинець — 52

З 9 до 17 години також вимикатимуть електрику у Крупчатка. Обмеження триватимуть в будинках, що знаходяться за такими адресами:

Річна — 1, 4, 7, 8, 9, 13, 9

Лісна — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12

Лісова — 14

З 9 до 17 також проводитимуть планові ремонти в населеному пункті Солов'ї. Знеструмлять настуані вулиці:

Карпи — 1, 3, 4, 6, 10, 13, 28, 37, 45

Центральна — 2, 3, 7, 12а, 15, 20

Шевченка — 21, 29, 32, 33, 34, 39, 41

Солов’їна — 6, 7а, 8, 12

Річна — 1, 3, 4, 6

В Андрушівській громаді також заплановані додаткові графіки відключення світла. Вони впроваджуються з 9 до 17 години в наступних населених пунктах:

Гальчин вулиці:

Миру — 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28

Садова — 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30а, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52Б, 53, 54, 55, 55а, 56, 57, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70

Центральна

Андрушівка:

вул.Радгоспна — 98

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

