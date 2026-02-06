Местное ЖКУ подчеркивает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает фактическим затратам и гарантирует надежную работу сетей.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу с января 2026 года и касается стоимости водоснабжения и водоотведения в местных общинах, сообщает Politeka.

В Ставищенском территориальном сообществе поселковый совет утвердил новые расценки с учетом затрат на электроэнергию, содержание оборудования и оплату труда персонала. Цель перемен – обеспечить стабильную работу водопроводных и канализационных систем в течение года.

Для жителей установлены следующие тарифы: подача воды – 30,54 грн за кубометр без НДС и 36,65 грн с налогом; водоотвод – 36,21 грн без НДС и 43,45 грн с НДС. Коммунальное предприятие сообщает о всех изменениях через официальные сайты и публичные объявления.

Контроль за соблюдением новых ставок осуществляет заместитель поселкового головы. Местное ЖКУ подчеркивает, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отвечает фактическим затратам и гарантирует надежную работу сетей.

Власти советуют гражданам планировать бюджет, отслеживать актуальные сообщения и оплачивать счета в срок. Социально уязвимые категории могут рассчитывать на льготы и государственную поддержку, смягчающую финансовую нагрузку.

Эксперты добавляют, что своевременное планирование платежей помогает избежать долгов и обеспечивает бесперебойную работу коммунальных сетей.

Несмотря на это, в области есть хорошие новости. В частности, у жителей есть возможность получить бесплатное жилье.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

