Підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області набуло чинності з січня 2026 року і стосується вартості водопостачання та водовідведення в місцевих громадах, повідомляє Politeka.

У Ставищенській територіальній громаді селищна рада затвердила нові розцінки з урахуванням витрат на електроенергію, утримання обладнання та оплату праці персоналу. Мета змін — забезпечити стабільну роботу водопровідних і каналізаційних систем протягом року.

Для мешканців встановлено такі тарифи: подача води — 30,54 грн за кубометр без ПДВ та 36,65 грн із податком; водовідведення — 36,21 грн без ПДВ і 43,45 грн із ПДВ. Комунальне підприємство повідомляє про всі зміни через офіційні сайти та публічні оголошення.

Контроль за дотриманням нових ставок здійснює заступник селищного голови. Місцеве ЖКП підкреслює, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Київській області відповідає фактичним витратам та гарантує надійну роботу мереж.

Влада радить громадянам планувати бюджет, відстежувати актуальні повідомлення та оплачувати рахунки вчасно. Соціально вразливі категорії можуть розраховувати на пільги та державну підтримку, яка пом’якшує фінансове навантаження.

Експерти додають, що своєчасне планування платежів допомагає уникнути боргів і забезпечує безперебійну роботу комунальних мереж у громаді.

