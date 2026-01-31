Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области вступило в силу с начала 2026 г. и касается оплаты вывоза мусора и содержания жилищного фонда для всех категорий жителей, сообщает Politeka.

С января текущего года жители частного сектора платят 37,50 гривен в месяц за одного человека, а жители многоквартирных домов - 36,55 гривен в месяц. Платежи начисляются автоматически без необходимости дополнительных действий со стороны потребителей.

В коммунальном предприятии "Менокоммунуслуга" объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области стало следствием увеличения расходов на топливо, обслуживания техники, а также пересмотра заработных плат персонала. Власти отмечают, что новые ставки позволяют обеспечить стабильную работу систем обращения с отходами и поддерживать качество предоставления услуг в периоды повышенной нагрузки.

На последнем заседании городского совета рассматривались также социальные программы. В частности, утвержден проект «єВідновлення», предусматривающий компенсацию расходов гражданам, чье жилье пострадало в результате боевых действий. Один из заявителей уже получил 30580 гривен на ремонтные работы.

Специалисты отмечают жителям области, что своевременная оплата счетов за коммунальные услуги помогает избежать задолженности и штрафов, а также обеспечивает бесперебойную работу жизненно важных систем. Они рекомендуют планировать ежемесячный бюджет, отслеживать официальные сообщения и обращаться за консультациями в случае возникновения вопросов о начислениях.

Регулярная оплата гарантирует, что коммунальные предприятия смогут поддерживать инфраструктуру в надлежащем состоянии, проводить плановые ремонты и модернизацию оборудования, а жители получать стабильные и качественные услуги. Кроме того, новые тарифы учитывают социальные льготы и государственную поддержку для уязвимых категорий граждан, что позволяет снизить финансовую нагрузку на семьи.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Работа для пенсионеров в Черниговской области: где можно иметь от 25 тысяч заработной платы.

Также Politeka сообщала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Черниговской области: жителей удивили новыми ценами.

Как сообщала Politeka, Работа для пенсионеров в Черниговской области: от 25 тысяч зарплаты предлагают на некоторых