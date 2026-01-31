Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області набуло чинності з від початку 2026 року і стосується оплати вивезення сміття та утримання житлового фонду для всіх категорій мешканців, повідомляє Politeka.

З січня поточного року жителі приватного сектору сплачують 37,50 гривень на місяць за одну особу, а мешканці багатоквартирних будинків — 36,55 гривень на місяць. Платежі нараховуються автоматично, без необхідності додаткових дій з боку споживачів.

У комунальному підприємстві «Менакомунпослуга» пояснюють, що підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області стало наслідком збільшення витрат на паливо, обслуговування техніки, а також перегляду заробітних плат персоналу. Влада зазначає, що нові ставки дозволяють забезпечити стабільну роботу систем поводження з відходами та підтримувати якість надання послуг у періоди підвищеного навантаження.

На останньому засіданні міської ради також розглядали соціальні програми. Зокрема, затверджено проєкт «єВідновлення», який передбачає компенсацію витрат громадянам, чиє житло постраждало внаслідок бойових дій. Один із заявників уже отримав 30 580 гривень на ремонтні роботи.

Фахівці наголошують мешканцям області, що своєчасна оплата рахунків за комунальні послуги допомагає уникнути заборгованості та штрафів, а також забезпечує безперебійну роботу життєво важливих систем. Вони радять планувати щомісячний бюджет, відстежувати офіційні повідомлення та звертатися за консультаціями у разі виникнення запитань щодо нарахувань.

Регулярна сплата гарантує, що комунальні підприємства зможуть підтримувати інфраструктуру у належному стані, проводити планові ремонти та модернізацію обладнання, а мешканці — отримувати стабільні та якісні послуги. Крім того, нові тарифи враховують соціальні пільги та державну підтримку для вразливих категорій громадян, що дозволяє зменшити фінансове навантаження на сім’ї.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: де можна мати від 25 тисяч заробітної плати.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Чернігівській області: жителів здивували новими цінами.

Як повідомляла Politeka, Робота для пенсіонерів у Чернігівській області: від 25 тисяч зарплатні пропонують на деяких вакансіях.