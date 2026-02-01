Эксперты подчеркивают, что купить квартиру в Харькове сейчас можно выгодно, ориентируясь на район, площадь и тип дома.

Медианная стоимость квадратного метра в новостройках Харькова за год выросла на 4,01% и достигла 31 750 ₴/м². Спрос на жилье остается стабильным, а динамика цен свидетельствует об умеренном подорожании.

За последние шесть месяцев цена поднялась на 8,36%, а за месяц – на 6,19%. Самая распространенная стоимость м² - около 30-32 тыс. ₴, что отражает средний уровень предложений в городе.

Разница цен между районами достаточно значительна. Самое доступное жилье предлагают в Основянском районе – 27 000 ₴/м², а самое дорогое – в Шевченковском, где м² стоит 40 400 ₴. Холодногорский район оценивают в 29 000 ₴, Новобаварский - 35 700 ₴. Средняя цена по городу - 30 950 ₴/м².

Среди реальных предложений можно выделить трехкомнатную «сталинку» по проспекту Независимости, 93 м², с ремонтом и централизованным отоплением. Квартира расположена на 4 этаже из 7, имеет отдельные комнаты, балкон и сигнализацию. Цена - 2 943 074 ₴ (31 628 ₴/м²). Три станции метро рядом обеспечивают удобную транспортную доступность.

Еще один вариант – трехкомнатная хрущевка на проспекте Героев Харькова, 78 м², на 2 этаже 5-этажного кирпичного дома. В квартире сделан ремонт, заменены окна и электричество, есть французский балкон и сигнализация. Цена составляет 2 585 424–2 671 605 ₴ (33 137 ₴/м²). Жилье находится в зеленом районе с развитой инфраструктурой.

Эксперты подчеркивают, что купить квартиру в Харькове сейчас можно выгодно, ориентируясь на район, площадь и тип дома. Спрос остается стабильным, а тем, кто планирует приобрести собственное жилье или инвестировать, открываются интересные возможности.

