Медіанна вартість квадратного метра в новобудовах Харкова за рік зросла на 4,01% і досягла 31 750 ₴/м². Попит на житло залишається стабільним, а динаміка цін свідчить про помірне подорожчання.

За останні шість місяців ціна піднялася на 8,36%, а за місяць — на 6,19%. Найпоширеніша вартість м² — близько 30–32 тис. ₴, що відображає середній рівень пропозицій у місті.

Різниця цін між районами досить значна. Найдоступніше житло пропонують в Основ’янському районі — 27 000 ₴/м², а найдорожче — у Шевченківському, де м² коштує 40 400 ₴. Холодногірський район оцінюють у 29 000 ₴, Новобаварський — 35 700 ₴. Середня ціна по місту — 30 950 ₴/м².

Серед реальних пропозицій можна виділити трикімнатну «сталінку» на проспекті Незалежності, 93 м², з ремонтом і централізованим опаленням. Квартира розташована на 4 поверсі з 7, має окремі кімнати, балкон і сигналізацію. Ціна — 2 943 074 ₴ (31 628 ₴/м²). Три станції метро поруч забезпечують зручну транспортну доступність.

Ще один варіант — трикімнатна хрущівка на проспекті Героїв Харкова, 78 м², на 2 поверсі 5-поверхового цегляного будинку. В квартирі зроблено ремонт, замінено вікна та електрику, є французький балкон і сигналізація. Ціна становить 2 585 424–2 671 605 ₴ (33 137 ₴/м²). Житло знаходиться в зеленому районі з розвиненою інфраструктурою.

Експерти підкреслюють, що купити квартиру в Харкові зараз можна вигідно, орієнтуючись на район, площу та тип будинку. Попит залишається стабільним, а для тих, хто планує придбати власне житло або інвестувати, відкриваються цікаві можливості.

