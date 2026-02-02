Для тех, кто планирует купить квартиру во Львове, решающим фактором в ближайшее время будет локация.

Купить квартиру во Львове по состоянию на конец января 2026 становится все дороже, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет сайт m2bomber .

По актуальным данным, медиа стоимость квадратного метра в новостройках города достигла 55 200 гривен. За год показатель прибавил почти 3%, а за последние шесть месяцев — более 5%, что свидетельствует о постепенном усилении позиций застройщиков.

Высокие значения традиционно фиксируют в центральных районах. Галицкий массив удерживает лидерство с ценой около 74,6 тысяч гривен за метр. Высокий уровень также сохраняют Франковский и Сыховский секторы. Самыми доступными остаются предложения в Лычаковской части города.

Текущие объявления отражают общий тренд. На Демнянской улице выставлено однокомнатное жилье площадью 43,3 м² в закрытом жилом комплексе. Стоимость квадратного метра превышает 91 тысячу гривен. Дом продается с ремонтом, мебелью, техникой и индивидуальным газовым отоплением, что делает его привлекательным для арендных инвестиций.

Еще одно предложение зафиксировано на Малоголосковской улице. Квартира площадью 43 м² в доме 2020 года строительства оценена почти в 94 тысяч гривен за метр. Объект расположен на девятом этаже, имеет панорамный вид, энергосберегающие решения и полностью готовое состояние для заселения.

Средняя цена нового жилья по городу составляет 56 250 гривен за квадратный метр, удерживая Львов среди самых дорогих областных центров Украины. Спрос поддерживают транспортная доступность, сложившаяся инфраструктура и интерес со стороны частных инвесторов.

Эксперты отмечают: для тех, кто планирует купить квартиру во Львове, решающим фактором в ближайшее время остается локация, ведь именно она формирует основную разницу в стоимости даже в пределах одного формата жилья.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд во Львовской области: расчет стал легче для пассажиров.

Также Politeka сообщала, Гуманитарная помощь для пенсионеров во Львовской области: где получить поддержку.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на воду во Львове: эксперт рассказал, сколько нужно платить для стабильной поставки.