Для тих, хто планує купити квартиру у Львові, вирішальним чинником найближчим часом залишатиметься локація.

Купити квартиру у Львові станом на кінець січня 2026 року стає дедалі дорожче, повідомляє Politeka.

Інформацію про це надає сайт m2bomber.

За актуальними даними, медіанна вартість квадратного метра в новобудовах міста сягнула 55 200 гривень. За рік показник додав майже 3%, а протягом останніх шести місяців — понад 5%, що свідчить про поступове посилення позицій забудовників.

Найвищі значення традиційно фіксують у центральних районах. Галицький масив утримує лідерство з ціною близько 74,6 тисячі гривень за метр. Високий рівень також зберігають Франківський і Сихівський сектори. Найдоступнішими залишаються пропозиції у Личаківській частині міста.

Поточні оголошення відображають загальний тренд. На Демнянській вулиці виставлено однокімнатне житло площею 43,3 м² у закритому житловому комплексі. Вартість квадратного метра перевищує 91 тисячу гривень. Помешкання продається з ремонтом, меблями, технікою та індивідуальним газовим опаленням, що робить його привабливим для орендних інвестицій.

Ще одна пропозиція зафіксована на Малоголосківській вулиці. Квартира площею 43 м² у будинку 2020 року будівництва оцінена майже у 94 тисячі гривень за метр. Об’єкт розташований на дев’ятому поверсі, має панорамний краєвид, енергоощадні рішення та повністю готовий стан для заселення.

Середня ціна нового житла по місту наразі становить 56 250 гривень за квадратний метр, утримуючи Львів серед найдорожчих обласних центрів України. Попит підтримують транспортна доступність, сформована інфраструктура та інтерес з боку приватних інвесторів.

Експерти зазначають: для тих, хто планує купити квартиру у Львові, вирішальним чинником найближчим часом залишатиметься локація, адже саме вона формує основну різницю у вартості навіть у межах одного формату житла.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Нова система оплати за проїзд у Львівській області: розрахунок став легшим для пасажирів.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Львівській області: де отримати підтримку.

Як повідомляла Politeka, Підвищення тарифів на воду у Львові: експерт розповів, скільки потрібно платити для стабільного постачання.