В Житомирской области 30 января будут введены плановые графики отключения света.

Графики отключения света в Житомирской области на 30 января запланированы из-за плановых работ в регионе, которые будут проводить энергетики, пишет Politeka.net.

Об этом говорится на сайте "Житомиробленерго".

Энергетики заблаговременно информируют жителей о возможных временных перебоях с электроснабжением и призывают отнестись к этому с пониманием. В Житомирской области 30 января будут введены плановые графики отключения света из-за выполнения технических и ремонтных работ на электросетях.

С 9 до 17 часов из-за планового ремонта будут выключать свет в населенном пункте Полянка по адресам:

Дружбы - 6;

Партызанська - 1, 2, 7, 11;

Щаслыва – 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16.

Также ремонт коснется села Грабы. Из-за этого с 9 до 17 часов не будет электричества в домах, находящихся на улицах:

Заричанська — 17;

Космонавтив — 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Лисова — 1, 9, 11;

Сонячна — 2, 3, 4, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 33.

В населенном пункте Лугыны обесточения продлятся с 9 до 17 часов на следующих улицах:

Зелена — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 47, 47А, 47Б, 48, 49, 49А, 49Б, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62А, 64, 66;

Трыпильська — 1, 2, 3, 5, 7;

1-й пер. Зеленый — 4А, 5;

2-й пер. Зеленый — 4, 6;

пер. Зеленый — 2/2, 3А/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16.

Крум этого, с 9 до 17 часов ограничения затронут Андрушивськое общество, однако только следующие населенные пункты:

Гальчын улицы:

Мыру — 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28;

Садова - 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 55, 55а;

Центральна

Андрушивка:

ул. Радгоспна - 98.

Графики отключений "Житомиробленерго" можно найти на официальном сайте компании в разделе "Отключения", а также в чат-ботах Viber и Telegram.

