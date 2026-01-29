Графіки відключення світла у Житомирській області на 30 січня заплановані через планові роботи в регіоні, що проводитимуть енергетики, пише Politeka.net.

Про це йдеться на сайті "Житомиробленерго".

Енергетики завчасно інформують мешканців про можливі тимчасові перебої з електропостачанням і закликають поставитися до цього з розумінням. У Житомирській області 30 січня запровадять планові графіки відключення світла через виконання технічних та ремонтних робіт на електромережах.

З 9 до 17 години через плановий ремонт вимикатимуть світло у населеному пункті Полянка за адресами:

Дружби — 6;

Партизанська — 1, 2, 7, 11;

Щаслива — 1, 2, 3, 4, 5, 8, 12, 16.

Також ремонт торкнеться села Граби. Через це з 9 до 17 години не буде електрики в будинках, що знаходяться на вулицях:

Зарічанська — 17;

Космонавтів — 4, 10, 12, 12А, 13, 15, 21, 23, 25, 27, 29, 31;

Лісова — 1, 9, 11;

Сонячна — 2, 3, 4, 9, 13, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 26, 44, 46;

Терехова — 1, 3, 6, 7, 8, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 23, 25, 29, 33.

В населеному пункті Лугини знеструмлення триватимуть з 9 до 17 години на наступних вулицях:

Зелена — 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8А, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 18А, 19, 19А, 20, 21, 21А, 23, 24, 25А, 26, 27, 28, 29А, 29Б, 30, 31, 31А, 31Б, 32, 33, 33А, 34, 35, 35А, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 43А, 44, 47, 47А, 47Б, 48, 49, 49А, 49Б, 50, 51, 52, 53, 56, 58, 60, 62А, 64, 66;

Трипільська — 1, 2, 3, 5, 7;

1-й пров. Зелений — 4А, 5;

2-й пров. Зелений — 4, 6;

пров. Зелений — 2/2, 3А/1, 4, 8/2, 10/2, 12, 14, 16.

Крум цього, з 9 до 17 години обмеження затронуть Андрушівську громаду, проте лише такі населені пункти:

Гальчин вулиці:

Миру — 1, 1а, 2, 3, 5, 6, 6а, 7, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 28;

Садова — 16, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 28, 30, 30а, 32, 36, 37, 38, 39, 41, 42, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 51, 52, 52а, 52б, 53, 55, 55а;

Центральна

Андрушівка:

вул. Радгоспна — 98.

Графіки відключень "Житомиробленерго" можна знайти на офіційному сайті компанії в розділі "Відключення", а також у чат-ботах у Viber та Telegram.

