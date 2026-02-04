Распределение бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области осуществляется по балльной системе.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляется в рамках механизма временного расселения, реализуемого органами местного самоуправления в сотрудничестве с уполномоченными государственными структурами, сообщает Politeka.

Речь идет о квартирах и частных домах, выделяемых по месту фактического пребывания внутри перемещенных лиц. Такие объекты используются исключительно для временного проживания в период адаптации людей в принимающих общинах региона.

Согласно утвержденному порядку, воспользоваться этой возможностью могут переселенцы вместе с членами своих семей. Жилые помещения обычно предоставляются на срок до одного года. В случае отсутствия альтернативных вариантов проживания и при наличии обоснованных оснований, этот срок может быть продлен решением местных властей.

Окончательное решение о расселении принимается профильными органами после рассмотрения поданных заявлений и документов. При проверке учитываются социальные и жизненные обстоятельства заявителя, состав домохозяйства, уровень материального обеспечения и необходимость временного жилья.

Отдельное внимание уделяется соблюдению установленных жилищных стандартов. В частности, минимальная площадь, которая может быть выделена для одного человека, должна составлять не менее шести квадратных метров. Это позволяет обеспечить базовые условия проживания и быта.

Распределение бесплатного жилья для ВПЛ в Одесской области осуществляется по балльной системе. Такой подход позволяет объективно оценить уровень потребностей каждого заявителя и сформировать очередность помощи без субъективных решений.

Приоритет при рассмотрении заявлений предоставляют многодетным семьям, семьям с детьми, беременным женщинам, людям с инвалидностью, а также пенсионерам, чье постоянное место жительства было разрушено или оказалось непригодным в результате боевых действий.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.