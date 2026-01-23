Эксперты объясняют подорожание продуктов в Одессе сочетанием сезонных факторов и других причин.

Подорожание продуктов в Одессе продолжает оказывать влияние на бюджет местных жителей, сообщает Politeka.

За последний месяц значительно повысились цены на мясные изделия, бакалея и консервированные продукты.

Мясная продукция, в частности, колбаса вареная «Алан лекарственная», подорожала почти на 64 грн. Средняя стоимость за килограмм сейчас составляет 479,46, в то время как в декабре она была 426,30 гривен. В разных супермаркетах цены отличаются: самое дешевое – у Auchan (439), самое дорогое – у Megamarket (506,40).

Консервы, например, кукуруза «Верес» (340 г), подорожали на 5,88 грн и в среднем стоят 59,42. В торговых сетях наблюдаются существенные колебания: от 54,50 у Auchan до 68,40 у Megamarket.

Бакалея тоже претерпела изменения. Вермишель длинная (1 кг) выросла в цене на 2 грн – теперь средняя стоимость 31,50 грн. У Metro цена остается стабильной на уровне 31,50, тогда как в декабре средний показатель составлял 30,16.

Молочные продукты демонстрируют наибольший рост. Творожный сыр «Комо традиционный 50%» подорожал на 92,67 грн и сейчас стоит 566,67 за килограмм. Самое дешевое предложение у Auchan — 519 гривен, а самое дорогое у Novus — 599 гривен.

Курятина бедро, напротив, немного подешевела – на 1,67 грн. Средняя цена за килограмм сейчас 157,33. Разница в стоимости между магазинами составляет до 5 гривен.

Эксперты объясняют удорожание продуктов в Одессе сочетанием сезонных факторов, ростом затрат на логистику, повышением закупочных цен от производителей и валютными колебаниями.

Специалисты советуют покупателям сравнивать цены в разных сетях и отслеживать акции, чтобы снизить затраты. Особенно это касается бакалеи и консервированных товаров, где колебания стоимости наиболее заметны.

