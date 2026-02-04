Розподіл безкоштовного житла для ВПО в Одеській області здійснюється за бальною системою.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області надається в межах механізму тимчасового розселення, який реалізують органи місцевого самоврядування у співпраці з уповноваженими державними структурами, повідомляє Politeka.

Йдеться про квартири та приватні будинки, що виділяються за місцем фактичного перебування внутрішньо переміщених осіб. Такі об’єкти використовуються виключно для тимчасового проживання на період адаптації людей у приймаючих громадах регіону.

Відповідно до затвердженого порядку, скористатися цією можливістю можуть переселенці разом із членами своїх родин. Житлові приміщення зазвичай надаються строком до одного року. У разі відсутності альтернативних варіантів проживання та за наявності обґрунтованих підстав цей термін може бути подовжений рішенням місцевої влади.

Остаточне рішення щодо розселення ухвалюють профільні органи після розгляду поданих заяв та документів. Під час перевірки враховують соціальні й життєві обставини заявника, склад домогосподарства, рівень матеріального забезпечення та нагальність потреби у тимчасовому помешканні.

Окрему увагу приділяють дотриманню встановлених житлових стандартів. Зокрема, мінімальна площа, яка може бути виділена для однієї людини, повинна становити не менше шести квадратних метрів. Це дає змогу забезпечити базові умови для проживання та побуту.

Розподіл безкоштовного житла для ВПО в Одеській області здійснюється за бальною системою. Такий підхід дозволяє об’єктивно оцінити рівень потреб кожного заявника та сформувати черговість надання допомоги без суб’єктивних рішень.

Пріоритет під час розгляду заяв надають багатодітним родинам, сім’ям із дітьми, вагітним жінкам, людям з інвалідністю, а також пенсіонерам, чиє постійне місце проживання було зруйноване або стало непридатним унаслідок бойових дій.

